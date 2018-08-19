Stopere Yohan Benalouane – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Stopere <a href="/index/yohan-benalouane?id=249af318-df3b-4946-ba9e-fb4113baa765" class="" rel="tag">Yohan Benalouane</a>

    Savunmaya takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, rotayı yine ’ye çevirdi. ’den Ayew ve Slimani’yi kiralayan Kanarya, bu kez de Leicester’ın Tunuslu stoperine göz dikti.

    kriterleri nedeniyle transferde titiz bir çalışma yürüten , yeni bir ismi gündemine aldı: ... Andre Ayew'i Swansea'ya, Islam Slimani'yi de 'den kiralayan sarı-lacivertliler, rotayı yine 'ye çevirdi. Kanarya bu kez de Leicester'ın Tunuslu stoperine göz dikti. 'nin; Çağlar Söyüncü'nün transferinin ardından Ada ekibinde gözden çıkarılan 31 yaşındaki savunmacı için görüşmelere başladığı öğrenildi.

    Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperi kiralamayı planlayan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle temaslarını hızlandırdı. Profesyonel kariyerine St.Etienne'de başlayan Benalouane, daha sonra Cesena, Parma, Atalanta, ve formaları giydi. Tunus ile 'daki 'nda yalnızca 1 maçta sahne alan 1.87'lik defans oyuncusu, 'de da geçtiğimiz sezon fazla şans bulamadı.
    1. 19.8.2018
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