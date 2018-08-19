Stopere Yohan Benalouane
Savunmaya takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, rotayı yine İngiltere’ye çevirdi. Premier Lig’den Ayew ve Slimani’yi kiralayan Kanarya, bu kez de Leicester’ın Tunuslu stoperine göz dikti.
Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli stoperi kiralamayı planlayan sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle temaslarını hızlandırdı. Profesyonel kariyerine St.Etienne'de başlayan Benalouane, daha sonra Cesena, Parma, Atalanta, Fiorentina ve Leicester City formaları giydi. Tunus Milli Takımı ile Rusya'daki Dünya Kupası'nda yalnızca 1 maçta sahne alan 1.87'lik defans oyuncusu, Leicester City'de da geçtiğimiz sezon fazla şans bulamadı.
- 19.8.2018
-
Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
-
Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Stopere Yohan Benalouane haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.