‘3 puandan başka sonuç istemem’

TEKNİK direktör Phillip Cocu, karşılaşma öncesinde takımla bir görüşme yaparak mutlak zafer istediğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi şansını kaçırdık ama gelecek sezon doğrudan gruplara kalmak için bu maçları kazanmamız gerekiyor. Daha ligin başında kaza istemiyorum. Galibiyet harici bir sonuca razı değilim" dedi.