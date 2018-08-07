Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ağustos 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    ve yönetimleri bir araya geldi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ve <a href="/index/benfica?id=52cad96e-e3e7-4ffe-a53a-3b5a14abff86" class="" rel="tag">Benfica</a> yönetimleri bir araya geldi

    'nin ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Portekiz ekibi 'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Taraflar birbirlerine kritik maç öncesi başarı diledi. Yemeğe Benfica Asbaşkanı Jose Eduardo Moniz ve temsilcisi de katıldı.

    Başkanı , 'nın anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, İngilizce yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: " ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve 'da sizi ağırlamayı bekliyoruz. 'nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica'ya harika bir 2018-19 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla"



    1. 7.8.2018 18:47
    2. Güncelleme: 7.8.2018 18:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ve yönetimleri bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN