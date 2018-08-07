Fenerbahçe ve Benfica yönetimleri bir araya geldi
Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçı öncesi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Portekiz ekibi Benfica'nın yöneticileriyle bir araya geldi. Taraflar birbirlerine kritik maç öncesi başarı diledi. Yemeğe Benfica Asbaşkanı Jose Eduardo Moniz ve UEFA temsilcisi de katıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica'nın anı defteri için bir yazı kaleme aldı. Koç, İngilizce yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Benfica ile karşılaşmak üzere bir kez daha Lizbon'dayız. Bu maçta farklı bir sonuç umuyoruz. Büyük bir tarihi, harika bir kültürü ve güçlü bir markası olan böyle bir kulübe en derin saygılarımızı ve samimi dostluğumuzu sunuyoruz. Sıcak ve içten misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz ve İstanbul'da sizi ağırlamayı bekliyoruz. Fenerbahçe'nin başkanı olarak futbol takımının ilk resmi maçında Benfica ile karşılaşmaktan onur duyuyorum. Benfica'ya harika bir 2018-19 sezonu ve başarılarının devamını diliyorum. En derin saygılarımızla"
- 7.8.2018 18:47
- Güncelleme: 7.8.2018 18:47
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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