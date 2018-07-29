Kanarya'da dün divan kurulu toplandı. Ali Koç ilk kez başkan unvanıyla toplantıda yer aldı. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı camiada geçmişte kimsenin konuşmadığı için şu an birçok alanda kötü durumda olduklarını söyledi. Koç "Kulüpte herkes konuşmalı. Ben ve yönetim kurulum her türlü eleştiriye açığız. Bizi eleştirmekten kaçınmayın. Argo tabirle goygoy yerine eleştiriyi tercih ederiz" dedi. Olumsuz mali yapıdan kurtuluş formülü olarak "F.Bahçe'nin gücünü kullanacağız" ifadelerini kullandı.



'BİZ HAYAL SATMADIK'

Ali Koç, Fenerbahçe'de en önemli konunun güven olduğunun altını çizdi. Koç şöyle konuştu: "Güven, kurması zor, kaybetmesi bir günlük olaydır. Biz elimizden geleni yapacağız, dedim. Hayal satmadık. Bugünden yarına bir şey değişmeyecek ama tek tek taşları üst üste koya koya eski günlerimize gideceğiz, dedik. Böyle de devam edeceğiz. İki döneme bundan ihtiyacımız var. 6 yılda borçlar ödenmez ama dönüşü olmayan iyi bir duruma gideriz"



'KARAMSAR OLMAYALIM'

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, mali yapının iç açıcı olmadığını belirtti ancak camiaya umut da verdi. "Karamsar olmayalım" diyerek söze giren Koç "Yepyeni bir hikaye yazma zamanı. Yeniden atılım zamanı. Yeniden tarih yazmanın zamanı. Yeniden Türkiye'ye umut, güç verme zamanı. Yeniden rakiplerimizden, toplumdan sevgi ve saygı görmeye layık olma zamanı. Sosyal sorumluluk alanlarında da şampiyon olmalıyız. F.Bahçe ülkeye hep hizmette bulunacak" dedi.



'COCU'YA GÜVENİYORUZ'

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica ile eşleşmesini de değerlendirdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç "Benfica maçımız var. Talihsiz bir kura çektik. Bu şanssızlık bir yerde, belki de bu maçla dönecek. Bu yeni Fenerbahçe, yeni enerji, gençlerimizle, yeni teknik diretörümüz Cocu ile ve diğer tüm sporcularımızla bu turu geçebiliriz" ifadelerini kullandı. Kulübe kazandırdıkları gençlerin de önemine değindi.



'VEFA BEY'E TEŞEKKÜRLER'

F.Bahçe Başkanı Ali Koç konuşması sırasında seçimdeki adil yönetiminden dolayı Vefa Küçük'e bir kez daha teşekkürlerini sundu.



'BORCUN SEBEBİ TRANSFERLER'

"Fenerbahçe'nin borcunun bu seviyelere gelmesinin ana nedeni futbolcu transferleridir. Genç futbolcular alınmalıdır. Fenerbahçe, onları parladıktan sonra satabilmelidir. Bu sadece Finansal Fair-Play sıkıntısından değil, bizim temel ilkemizdir"



'TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ'

"Futbolda, Finansal Fair-Play çok yeni. Kendi içinde değişime uğruyor. FFP takımları doğru yola sokmak için yapılıyor. Bu bir fırsattır. Türkiye çok güçlü bir ülke ve sporda da çok güçlü olmak gerekiyor"



KOÇ'TAN TAŞANLAR

* Fenerbahçe için elimizi taşın altına soktuk.

* Tecrübe önemlidir ama spor yöneticiliğinin okulu yoktur. Yaparak kazanılan bir tecrübedir.

* Fenerbahçe'nin bir Kurtuluş Savaşı yapması gerekmektedir.

* "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratından rahatsızım. Ama kimseye bunu bağırın, şunu bağırmayın demem.

* Top çizgiyi geçmezse farklı tezahüratları duyabileceğimizi de biliyoruz.

* 1 milyon üye projesini inceliyoruz. 90 bin-100 bin üyenin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum.

* Ömer Faruk Beyaz birinci sınıf bir futbolcu. Kendi yaş grubunun en iyisi.



KARAÇAM AÇIKLADI

F.Bahçe Divan Kurulu'nda başkan yardımcısı Burhan Karaçam, mali tabloyu detaylı rakamlarla açıkladı. Karaçam "Size çok güzel şeyler söylemem zor" diyerek sözlerine başladı kulübün 3.2 milyar TL'lik borcunda 900 bin TL de sezonluk giderinin ekleneceğini belirtti. Karaçam "Toplam yükümlülüğümüz 4.1 milyar TL" diye konuştu. BURHAN Karaçam şunları söyledi: "Olağandışı gelir 2015'de 1 milyon TL olarak bütçede yer almış ama gerçekleşmemiş. Takip eden bütçelenmiş ancak fiili durumda yine gerçekleşmemiş. Toplam cironun 800 milyon TL olduğu dikkate alındığında toplam borç, cironun 4 katı"



SPORCULARA BORÇ YOK

"Başkanımız Ali Koç'un desteğiyle 200 milyonun üzerinde borç ödedik. Çalışanlarımıza, sporcularımıza hiçbir borcumuz yok. Bankarala ve finans kuruluşlarına da ödeme talimatları gitti. Bu borçları ne başkanımız ne yönetimimiz tek başına üstlenebilir. Zorlu bir yoldaız, camiadan destek bekliyoruz"



SATILAN KOMBİNE: 39.226 SATILAN FORMA: 82.148

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan kombine ve forma satış rakamlarını açıkladı. Mali açıdan sıkıntıların konuşulduğu divanda Becan'ın sözleri camianın keyfini yerine getirdi. Yönetici Becan "40 bin 444 kombineyi satışa çıkardık. 39 bin 226'sı satıldı. 19 Temmuz'da satışa çıkan yeni formalarımıza da ilgi büyük. Göreve geldiğimizden bu yana 82 bin 148 forma sattık. Bu bir rekordur" ifadelerini kullandı.



YILDIRIM KATILMADI

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un kulüp televizyonundaki borç açıklamasından sonra gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. "Divan'da konuşur" denilen eski başkan Yıldırım, toplantıya katılmadı. Geçmiş dönem raporlarının okunduğu sırada bazı üyeler Aziz Yıldırım ve ekibine tepki gösterdi.