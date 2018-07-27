Eljif Elmas'ın İlginç hikayesi! Fenerbahçe'ye gelirken...
Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında attığı gol ve oynadığı futbolla taraftarın gönlüne taht kuran Eljif Elmas, sarı-lacivertli takıma inanılmaz bir transfer hikâyesiyle katıldı. Aralarında Paris Saint- Germain ve Manchester City'nin de bulunduğu 20'den fazla kulübünarasından sıyrılan Fenerbahçe, Eljif'in kulübü Rabotnicki'ye 180 bin Euro'luk yetiştirme bedelini ödeyip Makedon yıldıza imza attırdı.
- 27.7.2018 09:16
- Güncelleme: 27.7.2018 09:17
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 6
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doğrucu sende mi yoksa 35 gol atacaksın :)))))
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Toplam 6
Yorum
Saim İnşallah iyi çıkar ama atınçtan iyi olduğunu ben düşünmüyorum
Eljif Elmas'ın İlginç hikayesi! Fenerbahçe'ye gelirken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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