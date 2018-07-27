Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı hazırlık maçında attığı gol ve oynadığı futbolla taraftarın gönlüne taht kuran Eljif Elmas, sarı-lacivertli takıma inanılmaz bir transfer hikâyesiyle katıldı. Aralarında Paris Saint- Germain ve Manchester City'nin de bulunduğu 20'den fazla kulübünarasından sıyrılan Fenerbahçe, Eljif'in kulübü Rabotnicki'ye 180 bin Euro'luk yetiştirme bedelini ödeyip Makedon yıldıza imza attırdı.