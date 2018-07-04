Volkan Demirel: "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam"

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Volkan Demirel, kulübünden gelecek habere kilitlendi. İdmanlara çıkmayan ve beklemede olan 36 yaşındaki file bekçisi, "Yılda 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istediğim yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ben Fenerbahçe ile başkaları gibi pazarlık yapmam, süre şartı koymam" açıklamasını yaptı. Başkanın istemesi halinde boş sözleşmeye imza atıp, idmana çıkmaya hazır olduğunu sözlerine ekleyen kaptan, "Şu ana kadar 'Gel de görüşelim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun' diyen olmadı" dedi.