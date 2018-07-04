Volkan Demirel: "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam"
Kontratı bitmesine rağmen F.Bahçe’den henüz kimsenin kapısını çalmadığı Volkan Demirel, “Pazarlık yapmam, imzayı atarım, idmana çıkarım” dedi
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan Volkan Demirel, kulübünden gelecek habere kilitlendi. İdmanlara çıkmayan ve beklemede olan 36 yaşındaki file bekçisi, "Yılda 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istediğim yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ben Fenerbahçe ile başkaları gibi pazarlık yapmam, süre şartı koymam" açıklamasını yaptı. Başkanın istemesi halinde boş sözleşmeye imza atıp, idmana çıkmaya hazır olduğunu sözlerine ekleyen kaptan, "Şu ana kadar 'Gel de görüşelim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun' diyen olmadı" dedi.
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Gürcan Bilgiç: UEFA Fenerbahçe'nin transfer cezasını kaldıracak
Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Volkan Demirel: "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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