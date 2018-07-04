Volkan Demirel: "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam" – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : " ile pazarlık yapmam"

    Volkan Demirel: "Fenerbahçe ile pazarlık yapmam"

    Kontratı bitmesine rağmen F.Bahçe’den henüz kimsenin kapısını çalmadığı , “Pazarlık yapmam, imzayı atarım, idmana çıkarım” dedi

    ile sözleşmesi biten ve şu anda boşta olan , kulübünden gelecek habere kilitlendi. İdmanlara çıkmayan ve beklemede olan 36 yaşındaki file bekçisi, "Yılda 1.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme istediğim yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ben Fenerbahçe ile başkaları gibi pazarlık yapmam, süre şartı koymam" açıklamasını yaptı. Başkanın istemesi halinde boş sözleşmeye imza atıp, idmana çıkmaya hazır olduğunu sözlerine ekleyen kaptan, "Şu ana kadar 'Gel de görüşelim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun' diyen olmadı" dedi.

    1. 4.7.2018
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