Janssen'e 'Fenerbahçe'de kal' mesajı!
Sezon başında Sarı-Lacivertli ekibin Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı golcü Vincent Janssen, gelecek sezon da İngiliz ekibinin kadrosunda düşünülmüyor.
- 26.4.2018 08:10
- Güncelleme: 26.4.2018 08:46
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 5
Yorum
YGT FENERBAHÇE - Beşiktaş Maçında Hakeme Küfür Yok Herhangi Bir Seyirci İçeri Girmesi Yok iki çakmak yüzünden kaçanlar utansın..
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'Devam' kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama
Toplam 4
Yorum
utanmaz tahkime gidin tabiki maç seyircili oynansın.
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Tek yürek olalım
Toplam 1
Yorum
fanatik şiddetten arındırılması için yaptırım sert olmalı nerde yaptırım?
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