Janssen'e 'Fenerbahçe'de kal' mesajı! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Janssen'e ''de kal' mesajı!

    Janssen'e 'Fenerbahçe'de kal' mesajı!

    Sezon başında Sarı-Lacivertli ekibin Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı golcü Vincent Janssen, gelecek sezon da İngiliz ekibinin kadrosunda düşünülmüyor.

    1. 26.4.2018 08:10
    2. Güncelleme: 26.4.2018 08:46
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