Portekiz’den Beto mesajı
Kongre hazırlıklarını sürdüren başkan Aziz Yıldırım'ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü Benfica'nın scout şefi Jose Beto'yu Fenerbahçe'ye getireceği ileri sürülmüştü.
Kongre hazırlıklarını sürdüren başkan Aziz Yıldırım'ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü Benfica'nın scout şefi Jose Beto'yu Fenerbahçe'ye getireceği ileri sürülmüştü. Portekiz basını, Benfica'ya henüz bu konuda gelmiş resmi bir teklifin olmadığını belirtti. Jose Beto; Lazar Markovic, Matic, Oblak ve Witsel gibi isimleri Benfica'ya kazandırmıştı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Portekiz’den Beto mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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