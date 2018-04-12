Portekiz’den Beto mesajı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    ’den Beto mesajı

    <a href="/index/portekiz?id=11a38afd-8a7a-426a-a871-70fa8d22b455" class="" rel="tag">Portekiz</a>’den Beto mesajı

    Kongre hazırlıklarını sürdüren başkan 'ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü 'nın scout şefi 'yu 'ye getireceği ileri sürülmüştü.

    Kongre hazırlıklarını sürdüren başkan 'ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü 'nın scout şefi 'yu 'ye getireceği ileri sürülmüştü. basını, 'ya henüz bu konuda gelmiş resmi bir teklifin olmadığını belirtti. ; Lazar Markovic, Matic, Oblak ve Witsel gibi isimleri Benfica'ya kazandırmıştı.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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