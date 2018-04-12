Fenerbahçe'den Necdet Niş'e son görev – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'den 'e son görev

    Fenerbahçe'den Necdet Niş'e son görev

    Dün hayatını kaybeden 'nin eski teknik direktörlerinden için cenaze namazı öncesi sarı-lacivertli kulübün tesislerinde tören düzenlendi.

    'nde düzenlenen törene Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, genel koordinatör Tamer Yelkovan, , idari menajer Hasan Çetinkaya, eski futbolcular Ogün Altıparmak, Saffet Akbaş, Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk, 'un eski futbolcusu 'nın yanı sıra Niş'in ailesi ve sevenleri katıldı.

    Tören okunan duaların ardından sona erdi.






    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:34
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