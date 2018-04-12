Fenerbahçe'den Necdet Niş'e son görev
Dün hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Necdet Niş için cenaze namazı öncesi sarı-lacivertli kulübün tesislerinde tören düzenlendi.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, genel koordinatör Tamer Yelkovan, teknik direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya, eski futbolcular Ogün Altıparmak, Saffet Akbaş, Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk, Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı'nın yanı sıra Niş'in ailesi ve sevenleri katıldı.
Tören okunan duaların ardından sona erdi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:34
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