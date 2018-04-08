Giuliano 6’da 5 yaptı – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    6’da 5 yaptı

    Giuliano 6’da 5 yaptı

    'nin 13 golle ligde en skorer ismi olan bu akşam da takımının en önemli kozu.

    'nin 13 golle ligde en skorer ismi olan bu akşam da takımının en önemli kozu. Brezilyalı yıldız forma giydiği son 6 maçta 5 gol kaydetti. (Aytemiz (2 gol), TM Akhisarspor (1 gol), Evkur (1 gol) ve (1 gol).
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:36
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