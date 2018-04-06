Kocaman 53 yaşında – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Kocaman 53 yaşında

    Kocaman 53 yaşında
    dün 53. yaşına bastı. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik direktörün doğum gününü bir mesajla kutladı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz 'ın bugün . Mutlu yıllar Aykut Kocaman" ifadelerine yer verildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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