Valbuena aslında hep aynı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Valbuena aslında hep aynı

    Valbuena aslında hep aynı
    Yedek kalması zaman zaman tartışılan Valbuena aslında her sezon benzer şekilde şans buluyor. Kocaman'ın 23 maçta forma verip 1341 dakika sahada tuttuğu Fransız, geçen sezon da 'da 1487 dakika oynadı. Bir önceki sezon da aynı şekilde 26 maça çıkıp 1814 dakika görev yaptı. Valbuena bu sezon maç başına ortalama 50.06 dakika sahada kalabildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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