Firari FETÖ’cü hakim yakalandı

BURSA'da terör örgütü FETÖ lehine faaliyetlerine devam eden örgütün gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı. Güvenlikg üçlerince 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalananlardan birinin Şike Davası'nın firarı hakimi Hikmet Şen olduğu öğrenildi.