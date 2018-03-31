Firari FETÖ’cü hakim yakalandı – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Firari ’cü hakim yakalandı

    Firari FETÖ’cü hakim yakalandı
    BURSA'da terör örgütü FETÖ lehine faaliyetlerine devam eden örgütün gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenlendi, 20 kişi gözaltına alındı. Güvenlikg üçlerince 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalananlardan birinin Şike Davası'nın firarı hakimi Hikmet Şen olduğu öğrenildi.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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