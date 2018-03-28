Acayip havalıydım ama sonra...
2011-12'de Fenerbahçe'nin PAF takımında yer alan Joe Dixon, o sezon yaşadıklarına anlattı.
2011-12'de Fenerbahçe'nin PAF takımında yer alan Joe Dixon, o sezon yaşadıklarına anlattı. 26 yaşında emekli olan İngiliz futbolcu, "İdmanlarda el üstünde tutuluyordum. Herkes bana Alex Ferguson ve Ronaldo'yu soruyordu. Kendimi prens gibi hissettim, acayip de havalıydım. 2 ayda 8 maç oynadım, 5 de gol attım. Sonra bir anda 'Sen git' dediler" açıklamasını yaptı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:01
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