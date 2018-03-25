Boluspor faciası, Fenerbahçe'de teknik heyetin de moralini bozdu. Aykut Kocaman 6-2'lik yenilginin mazeretinin olamayacağını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolculara, "Bu skor kabul edilemez. Ne olursa olsun üzerinizde Fenerbahçe forması var. Bu formanın ağırlığına uygun davranmanızı beklerdim. Yakıştıramadım..." derken, bir an önce bu maçı unutup, toparlanmalarını istedi. Kocaman, verdiği şansı kullanamayan genç oyunculara da, "Beni hayal kırıklığına uğrattınız" diyerek tepki gösterdi. Bu arada Aykut Kocaman'ın 'sakatlık' olabileceği düşüncesiyle hazırlık maçı oynamak istemediği ancak yönetimin ısrarı üzerine Boluspor maçının oynandığı bildirildi.

OZAN SINIFTA KALDI

KADRO dışı kaldık- 3 birincilik tan sonra affedilen Ozan Tufan, Boluspor ile oynanan hazırlık maçında bekleneni veremedi. Aykut Kocaman'ın uzun süre sonra şans tanıdığı genç oyuncu, etkisiz futboluyla hayal kırıklığı yaşattı. Ozan'ın fazla kilolarından da tam olarak kurtulamadığı gözlendi. Teknik heyetle arasındaki soğukluğun devam ettiği gözlenen Ozan'ın gelecek sezon büyük olasılıkla takımdan ayrılması bekleniyor.

KAPATIN DAHA İYİ! / Emre Bol / Mini Yorum

FENERBAHÇE ne olursa olsun 5-6 gol yemez. İsterse gazozuna oynansın senin üzerinde Fenerbahçe forması var kardeşim. Size en hafifinden 'Terbiyesizler' diyorum. Daha fazlasını bana söyletmeyin. Ayıp değil mi ya? Altyapıdan kaç tane futbolcu oynadı. Kapatın kardeşim o zaman altyapıyı. Ne iş yapıyor bu adamlar? 1 tane oyuncu çıkmaz mı altyapıdan. A Takıma çıkan bir futbolcunun kendini yırtması gerekiyor. Bu maçta kendini göstermezsen nerede göstereceksin? Gazetelerde 'Fenerbahçe dağıldı' diye yazılıyor. Kapatın kardeşim altyapıyı.