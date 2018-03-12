Kariyer rekoru kırdı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Kariyer rekoru kırdı

    Kariyer rekoru kırdı
    NEUSTADTER, 'da attığı golle kendi kariyer rekorunu kırdı. Rus savunmacı bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 33 resmi maçta toplam 5 gole ulaştı. Roman, 2012-13'te 04 formasıyla 41 maçta 4 gol kaydetmişti. Gollerinin 3'ünü ligde, 2'sini Avrupa kupalarında atan tecrübeli oyuncunun, ligde rakip kaleye çektiği 4 şutun 3'ünde top filelerle buluştu.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:35
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