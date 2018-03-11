'Harika zamanlardı'
Sezon başında Olympiakos'a giden oradan da Las Palmas'a kiralanan Emenike F.Bahçe paylaşımları yaptı. Nijeryalı, 2013/14 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluktai futbolcuların sevinç görüntüleri paylaşarak "Harika zamanlardı" notunu düştü.
Başlamadan bitti!
ÖTE yandan Emenike'nin Las Palmas'taki kiralık günleri de başlamadan sona erdi. Takıma katıldığında fazla kiloları nedeniyle oynatılmayan 30 yaşındaki forvet, sonrasında da sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz günlerde dizindeki sakatlığı nükseden Emenike'nin ameliyat edileceği ve 6 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Emenike'nin tedavisine Yunanisatan'da devam edileceği kaydedildi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:00
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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