Sezon başında Olympiakos'a giden oradan da Las Palmas'a kiralanan Emenike F.Bahçe paylaşımları yaptı. Nijeryalı, 2013/14 sezonunda Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluktai futbolcuların sevinç görüntüleri paylaşarak "Harika zamanlardı" notunu düştü.



Başlamadan bitti!

ÖTE yandan Emenike'nin Las Palmas'taki kiralık günleri de başlamadan sona erdi. Takıma katıldığında fazla kiloları nedeniyle oynatılmayan 30 yaşındaki forvet, sonrasında da sakatlık geçirdi. Geçtiğimiz günlerde dizindeki sakatlığı nükseden Emenike'nin ameliyat edileceği ve 6 ile 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Emenike'nin tedavisine Yunanisatan'da devam edileceği kaydedildi.