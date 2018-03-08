Sahaya niye yansımıyor! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    niye yansımıyor!

    <a href="/index/sahaya?id=c284f157-c8a6-4fea-820a-63a6818d5495" class="" rel="tag">Sahaya</a> niye yansımıyor!
    Teknik direktör oyuncuları ile Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yapılan hatalar üzerine bir toplantı organize etti. Tecrübeli çalıştırıcı, antrenmanlarda ve soyunma odasında konuşulanların niye yansıtılmadığını sorgularken, takım disiplinine uyulması konusunda da tüm oyunculara uyarılarda bulundu.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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