Sampiyon olacağız
6 puan farka rağmen umutlu konuşan Şener Özbayraklı, “Daha oynayacağımız çok maç var. Ligi en iyi şekilde bitirip şampiyon olacağız” iddiasında bulundu
Taraftar desteği şart
Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Şener, her maçta destek isterken, "Sahada en iyi şekilde mücadele edebilmemiz için buna ihtiyacımız var" vurgusu yaptı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:15
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 2
Yorum
ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
Yorum
BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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