Sampiyon olacağız – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Sampiyon olacağız

    Sampiyon olacağız

    6 puan farka rağmen umutlu konuşan Şener Özbayraklı, “Daha oynayacağımız çok maç var. Ligi en iyi şekilde bitirip şampiyon olacağız” iddiasında bulundu

    'nin milli sağ beki, şampiyonluğa olan inançlarını yitirmediklerini, yarışı yine iddialı şekilde sürdürdüklerini söyledi. Kırmızılar yaktı Fenerbahçe Gazetesi'nin mart sayısına konuşan sarı-lacivertli oyuncu, "Daha önümüzde çok maç var. Biz büyük bir takımız, inişli çıkışlı dönemlerimiz elbet oluyor. Hataları en aza indirip yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ligi en iyi şekilde bitirip şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı. Beşikta ş'la oynanan iki derbi maça değinen Şener, "Lig maçında 'a mağlup olduk ama sonra bunu telafi etmek için bir fırsatımız oldu. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Maalesef gördüğümüz kırmızı kartlar oldu. Bazı hataları yapmasaydık belki maçı daha iyi bir şekilde bitirebilirdik" dedi.

    Taraftar desteği şart
    Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Şener, her maçta destek isterken, "Sahada en iyi şekilde mücadele edebilmemiz için buna ihtiyacımız var" vurgusu yaptı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:15
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