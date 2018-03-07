İhtar ve 15 bin TL ceza – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İhtar ve 15 bin ceza

    İhtar ve 15 bin TL ceza
    , kupa yarı finalinde 'la oynanan derbi maçtaki taraftarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 'ye 'ihtar' cezası verdi. Kurul ayrıca, yayıncı kuruluşa maç öncesi soyunma odasından görüntü almasının sağlanamamasından dolayı da sarı-lacivertli kulübe 15 bin para cezası uyguladı
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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