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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ve Çalımbay tribünde

    Mircea Lucescu ve Çalımbay tribünde
    F.BAHÇE'NİN lider 'le mücadelesini tribünde tanıdık isimler takip etti. A , şampiyonluk yolundaki kritik mücadeleyi yerinde izlerken, Trabzonspor Teknik Direktörü da tribündeydi. Çalımbay, gelecek hafta Trabzon'da Başakşehir'i konuk edecekleri maç öncesi rakipleri için bol bol not tuttu.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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