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    06 Şubat 2018, Salı
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    F.Bahçe'den isyanı!

    F.Bahçe'den <a href="/index/mhk?id=2842539d-11e4-438b-9527-807af5d92a97" class="" rel="tag">MHK</a> isyanı!

    Kulübü, resmi siteden yapılan yazılı açıklama ile Başkan ve üyelerinin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

    İşte resmi siteden yapılan o açıklama:

    Başkanlarından Sayın 'nun önceki akşam Spor ekranlarında ortaya attığı vahim iddialara ilişkin olarak Kulübümüz tarafından yapılan açıklama üzerine 'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, kamuoyu vicdanını olduğu gibi bizleri de hiçbir şekilde tatmin etmemiştir.

    Nitekim bugünkü 'nin spor sayfasında, Sayın 'nun iddialarını destekleyen, içerisinde Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddia ile açık mantık ilişkisi bulunan, skandal boyutunda yeni bir iddia daha ortaya atılmıştır. 'nin haberine göre, Beşiktaşlı bir futbolcunun aylar önce oynanan bir maçta, hakem 'a ettiği küfürler sebebiyle tekrar karşı karşıya gelmemeleri için, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçına atanan 'ın 'nin telkiniyle maçımıza atandığı iddiası yer almaktadır.

    Sayın Mustafa Çulcu'nun iddiasını doğrulayan bu haber TFF tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği yansıtmadığının en açık kanıtıdır. Geçmişte yaşanan bir hadise sebebi ile hadise içinde yer alan futbolcuyu ve kulübünü korumaya matuf olduğu açık, söz konusu tasarrufu, MHK'nın TFF Kulüpleri arasında nasıl ayrımcı bir idare anlayışı benimsediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir. Bu şekilde MHK'nın düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir.

    Fenerbahçe Spor Kulübü

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:20
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