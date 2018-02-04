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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Kadıköy'de sesleri

    Kadıköy'de Ali Koç sesleri

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

    Süper Lig'in 20. haftasında , Kadıköy'de Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında tribünden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, lehine de tezahüratlar yapıldı.

    Sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak, Ali Koç başkan olacak güneş doğacak" tezahüratlarında bulundu.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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