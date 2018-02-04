Kadıköy'de Ali Koç sesleri
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında tribünden 'Yönetim istifa' sesleri yükselirken, Ali Koç lehine de tezahüratlar yapıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar "Fenerbahçe bizimdir bizim kalacak, Ali Koç başkan olacak güneş doğacak" tezahüratlarında bulundu.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:52
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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