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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Dersimiz Göztepe

    Dersimiz Göztepe

    Sarı-lacivertliler, Göztepe mesaisine devam etti. Teknik direktör Kocaman, İzmir ekibinin zayıf ve güçlü yönlerini anlatarak uyarılarda bulundu

    Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde dün gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular önce 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. İkinci bölümde İstanbulspor kupa maçında forma giyenler aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Teknik direktör , oyuncuları ile yaptığı toplantıda Göztepe'nin eksik ve güçlü yönlerini anlatarak, uyarılarda bulundu. Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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