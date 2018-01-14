Fenerbahçe son nefeste
Antalya kampındaki son hazırlık maçında Arnavut Kukesi ile karşılaşan Fenerbahçe 2-0 yenik duruma düşüğü maçtan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı
İkinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak'ta Antalya'da başlayan Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk ekibi Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. 5 genç oyuncuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, 28. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Elis'in sol ayağıyla sert şutunda topu kalesinde görerek 1-0 geriye düştü. 33. dakikada sol kanatta ceza alanı içerisi altı pas içerisine yapılan ortayı kontrol eden Bakaj, topu bir kez daha ağlara yollayarak durumu 2-0'a getirdi.
Fenerbahçe ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliğiyle başladı. Aykut Kocaman, ikinci yarıda sahaya Şener, Giuliano, Fernandao ve Chahechoue'yu aldı. 49'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Maçın son dakikasında bir kez daha kazanılan penaltı atışında topun başına bu kez Fernandao geçti ve golü atarak beraberliği getiren isim oldu.
NASIL OYNADILAR?
Eljif Elmas: Taraftarlar 4 gözle onu bekliyor. Zaten en büyük sıkıntı da bu gibi görünüyor. Genç oyuncuyu gelişim göstermesi için biraz rahat bırakmalı.
?Fernandao: Kamp dönemini ne kadar iyi geçirdiğini ilk hazırlık maçında gördük. Zayıflamış, kral olduğu eski günlerine dönmüş. Ligin ikinci yarısında özellikle hava hakimiyetiyle çok katkı verecek.
Oğuz Kaan: Her hareketiyle diğer genç oyunculardan farklı olduğunu gösteriyor. İsmini bilmeseniz yıllardır Fenerbahçe A takım formasını giydiğini sanırsınız. Aykut Kocaman'ın orta saha rotasyonunda mutlaka olacaktır.
Şener: Ligin ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın karar vermekte en çok zorlanacağı mevki sol bek olacak. Şener, İsla'yla beraber müthiş bir forma rekabeti içerisinde... Kazanan Fenerbahçe'ye en çok faydayı verecek.
Maçın sonunda saha karıştı
Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltı sonrası bir anda hem saha içerisi hem de kulübe karıştı. Kukesi takımının futbolcuları hakeme itiraz ederek pozisyonun penaltı olmadığı şeklinde uzun süre tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Fenerbahçe dün oynadığı bu maçın ardından Antalya kampını tamamladı.
Fenerbahçe ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliğiyle başladı. Aykut Kocaman, ikinci yarıda sahaya Şener, Giuliano, Fernandao ve Chahechoue'yu aldı. 49'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Maçın son dakikasında bir kez daha kazanılan penaltı atışında topun başına bu kez Fernandao geçti ve golü atarak beraberliği getiren isim oldu.
NASIL OYNADILAR?
Eljif Elmas: Taraftarlar 4 gözle onu bekliyor. Zaten en büyük sıkıntı da bu gibi görünüyor. Genç oyuncuyu gelişim göstermesi için biraz rahat bırakmalı.
?Fernandao: Kamp dönemini ne kadar iyi geçirdiğini ilk hazırlık maçında gördük. Zayıflamış, kral olduğu eski günlerine dönmüş. Ligin ikinci yarısında özellikle hava hakimiyetiyle çok katkı verecek.
Oğuz Kaan: Her hareketiyle diğer genç oyunculardan farklı olduğunu gösteriyor. İsmini bilmeseniz yıllardır Fenerbahçe A takım formasını giydiğini sanırsınız. Aykut Kocaman'ın orta saha rotasyonunda mutlaka olacaktır.
Şener: Ligin ikinci yarısında Aykut Kocaman'ın karar vermekte en çok zorlanacağı mevki sol bek olacak. Şener, İsla'yla beraber müthiş bir forma rekabeti içerisinde... Kazanan Fenerbahçe'ye en çok faydayı verecek.
Maçın sonunda saha karıştı
Fenerbahçe'nin kazandığı 2. penaltı sonrası bir anda hem saha içerisi hem de kulübe karıştı. Kukesi takımının futbolcuları hakeme itiraz ederek pozisyonun penaltı olmadığı şeklinde uzun süre tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Fenerbahçe dün oynadığı bu maçın ardından Antalya kampını tamamladı.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
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titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
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imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
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sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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