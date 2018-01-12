Yağmur altında çalıştılar

Kampta hazırlıklar tam gaz sürüyor. Yağış altında yapılan dünkü antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet, dayanıklılık ve core çalışması yapan oyuncular ardından sahaya indiler. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Hazırlıklar bugünkü idmanla devam edecek