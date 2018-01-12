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    12 Ocak 2018, Cuma
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    İstanbul maçı Olimpiyat’ta

    İstanbul maçı Olimpiyat’ta
    'nda İstanbulspor ile arasındaki son 16 turu rövanş karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16 Ocak Salı günü oynanacak karşılaşmanın, saat 20.30'da başlayacağı bildirildi. ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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