Şükrü Saracoğlu anıldı

Eski Başbakan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlarından, Mehmet Şükrü Saracoğlu, vefatının 64. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) tarafından organize edilen anma törenine şube başkanları ve taraftarlar katıldı. Tören dualarla sona erdi.