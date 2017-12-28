 Şükrü Saracoğlu anıldı – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Şükrü Saracoğlu anıldı

    Şükrü Saracoğlu anıldı
    Eski Başbakan ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlarından, Mehmet Şükrü Saracoğlu, vefatının 64. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Fenerbahçeliler Derneği (FeDer) tarafından organize edilen anma törenine şube başkanları ve taraftarlar katıldı. Tören dualarla sona erdi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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