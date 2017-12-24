Oğuz Kağan sürprizi

Kocaman'ın kadrodaki 5. değişikliği ise Oğuz Kağan oldu. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, son antrenmanda fiziksel olarak yetersiz gördüğü Ozan Tufan'ı 11'e almama kararı verdi. Kocaman, orta alanda Ozan'ın yerine sürpriz bir şekilde 18 yaşındaki Oğuz Kağan'ı 11'de görevlendirdi.