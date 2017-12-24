 Oğuz Kağan sürprizi – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Oğuz Kağan sürprizi

    Oğuz Kağan sürprizi
    Kocaman'ın kadrodaki 5. değişikliği ise Oğuz Kağan oldu. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, son antrenmanda fiziksel olarak yetersiz gördüğü Ozan Tufan'ı 11'e almama kararı verdi. Kocaman, orta alanda Ozan'ın yerine sürpriz bir şekilde 18 yaşındaki Oğuz Kağan'ı 11'de görevlendirdi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
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