Evlere şenlik hata

F.Bahçe’nin sağ beki Mauricio Isla, rakibin attığı golde geri pas vermek isterken, Ömer Ali’ye ‘asist’ yaptı. Golden sonra yıkılan Şilili futbolcuyu takım arkadaşları teselli etti

KONYASPOR karşısında geriye düşen Fenerbahçe'de Mauricio Isla'nın büyük hatası sarı-lacivertli taraftarları kahretti. Şilili futbolcu, Dirar'ın kullandığı taç atışı sonrası topu kaleci Volkan'a atmak istedi ancak kısa düşen meşin yuvarlak Ömer Ali'nin önünde kaldı. Yeşil-beyazlı futbolcu da bu hatayı affetmedi. Isla'nın golden sonra çok büyük üzüntü yaşadığı görülürken, Fenerbahçeli diğer futbolcular takım arkadaşlarını teselli etmeye çalıştılar. Bu hatasının ardından Isla için sosyal medyada yoğun eleştiriler yapıldı. 29 yaşındaki futbolcu 86. dakikada yerini Fernandao'ya bıraktı.



