 Janssen netleşiyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Janssen netleşiyor

    Janssen netleşiyor
    Fenerbahçe'de cezalı ve sakatların çokluğu nedeniyle kadro bir türlü şekillenemiyor. Sakat Janssen durumu bugün netleşecek. Yetişmezse, Konya'da santrfor Soldado... En büyük sıkıntı defansta. Şener, Neustadter ve Skrtel cezalı. Kasığında ağrı olan İsmail'in de durumu belirsizliğini koruyor.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:15
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