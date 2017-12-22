Janssen netleşiyor

Fenerbahçe'de cezalı ve sakatların çokluğu nedeniyle kadro bir türlü şekillenemiyor. Sakat Janssen durumu bugün netleşecek. Yetişmezse, Konya'da santrfor Soldado... En büyük sıkıntı defansta. Şener, Neustadter ve Skrtel cezalı. Kasığında ağrı olan İsmail'in de durumu belirsizliğini koruyor.