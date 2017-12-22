İlk başkan Songülen’in anıt mezarı açılıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucularından olan ilk başkan Ziya Songülen için yaptırılan anıt mezar, bugün gerçekleştirilecek bir törenle açılacak. Songülen'in Bebek Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenecek olan tören, saat 11.00'de başlayacak. Anıt mezarın açılışını, Aziz Yıldırım yapılacak.