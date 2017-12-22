 İlk başkan Songülen’in anıt mezarı açılıyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    İlk başkan Songülen’in anıt mezarı açılıyor

    İlk başkan Songülen’in anıt mezarı açılıyor
    Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucularından olan ilk başkan Ziya Songülen için yaptırılan anıt mezar, bugün gerçekleştirilecek bir törenle açılacak. Songülen'in Bebek Aşiyan Mezarlığı'nda bulunan kabri başında düzenlenecek olan tören, saat 11.00'de başlayacak. Anıt mezarın açılışını, Aziz Yıldırım yapılacak.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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