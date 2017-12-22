Gaitan için aradılar
“Oyuncunun çok sayıda talibi var, Türkiye de seçeneklerden biri. Ancak fazla konuşamam”
OCAK'TA AYRILACAK
Teklifin niteliğinin çok önemli olduğunu belirten Iribarren, "Nico, teklifin iyi olması durumunda ocakta Atletico'dan ayrılacak. Oyuncunun çok sayıda talibi var. Türkiye de seçeneklerden bir tanesi. Ancak görüşme aşamasında olduğumuz için çok fazla konuşmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:44
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