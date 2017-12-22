Gaitan için aradılar

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Atletico Madrid'in sol kanat oyuncusu'ın menajeri'den açıklama geldi. Ajansspor'a konuşan İribarren, "Türkiye'den beni arayan çok kişi oldu. Temaslar var; ancak henüz ortaya net bir durum çıkmadı.dedi.Teklifin niteliğinin çok önemli olduğunu belirten Iribarren, "Nico, teklifin iyi olması durumundaOyuncunun çok sayıda talibi var. Türkiye de seçeneklerden bir tanesi. Ancak görüşme aşamasında olduğumuz için çok fazla konuşmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.