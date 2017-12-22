 Gaitan için aradılar – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gaitan için aradılar

    Gaitan için aradılar

    “Oyuncunun çok sayıda talibi var, Türkiye de seçeneklerden biri. Ancak fazla konuşamam”

    Fenerbahçe'nin gündeminde olan Atletico Madrid'in sol kanat oyuncusu Nico Gaitan'ın menajeri Jose İribarren'den açıklama geldi. Ajansspor'a konuşan İribarren, "Türkiye'den beni arayan çok kişi oldu. Temaslar var; ancak henüz ortaya net bir durum çıkmadı. İlerleme sağlanırsa daha net konuşuruz" dedi.

    OCAK'TA AYRILACAK
    Teklifin niteliğinin çok önemli olduğunu belirten Iribarren, "Nico, teklifin iyi olması durumunda ocakta Atletico'dan ayrılacak. Oyuncunun çok sayıda talibi var. Türkiye de seçeneklerden bir tanesi. Ancak görüşme aşamasında olduğumuz için çok fazla konuşmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:44
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