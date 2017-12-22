 Forvet işi kolay – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Forvet işi kolay

    Forvet işi kolay

    Muhabirimiz Emre Bol, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri yorumladı.

    İşte Emre Bol'un yorumu:

    "Fenerbahçe sezon başından bu yana ne Van Persie'yi ne de Fernandao'yu kullanamadı. Devre arası ikisinin de satılmasının Fenerbahçe'yi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Öyle haftalar oldu ki Aykut Kocaman takımı forvetsizlikten 4-6-0 oynatmak zorunda kaldı. İhtiyaç duyulmayan oyuncuyu istihdam etmenin hiçbir manası yok. O yüzden kimse, "Fenerbahçe forvetsiz kalabilir" masalını anlatmasın bana! Fenerbahçe'nin öncelikle kan emici sülüklerinden ve ağırlıklarından kurtulması gerekiyor! Forvet işi kolay..."
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:14
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