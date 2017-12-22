Forvet işi kolay
Muhabirimiz Emre Bol, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri yorumladı.
"Fenerbahçe sezon başından bu yana ne Van Persie'yi ne de Fernandao'yu kullanamadı. Devre arası ikisinin de satılmasının Fenerbahçe'yi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Öyle haftalar oldu ki Aykut Kocaman takımı forvetsizlikten 4-6-0 oynatmak zorunda kaldı. İhtiyaç duyulmayan oyuncuyu istihdam etmenin hiçbir manası yok. O yüzden kimse, "Fenerbahçe forvetsiz kalabilir" masalını anlatmasın bana! Fenerbahçe'nin öncelikle kan emici sülüklerinden ve ağırlıklarından kurtulması gerekiyor! Forvet işi kolay..."
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:14
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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