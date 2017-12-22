Muhabirimiz Emre Bol, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri yorumladı.

İşte Emre Bol'un yorumu:



"Fenerbahçe sezon başından bu yana ne Van Persie'yi ne de Fernandao'yu kullanamadı. Devre arası ikisinin de satılmasının Fenerbahçe'yi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Öyle haftalar oldu ki Aykut Kocaman takımı forvetsizlikten 4-6-0 oynatmak zorunda kaldı. İhtiyaç duyulmayan oyuncuyu istihdam etmenin hiçbir manası yok. O yüzden kimse, "Fenerbahçe forvetsiz kalabilir" masalını anlatmasın bana! Fenerbahçe'nin öncelikle kan emici sülüklerinden ve ağırlıklarından kurtulması gerekiyor! Forvet işi kolay..."