Fernandao satıldı
Cruzeiro, 30 yaşındaki forvetin bonservisinin yüzde 75’ine sahip olacak, karşılığında sarı-lacivertli kulübe 1 milyon euro ödeyecek. Transfer 3 Ocak 2018’de resmileşecek.
BAŞKAN PİRES'TEN AÇIKLAMA
Geçen sezon geçirdiği ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Fernandao, bu sezon ligde sadece 27 dakika süre alırken, kupada Adana Demirspor'a karşı oynamış ve 2 gol kaydetmişti. Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, transferle ilgili yaptığı açıklamada fazla sır vermezken, "İkinci başkanımızı İtair Machado, Fernandao'yla ilgili detaylı inceleme yapıyor" demekle yetindi. Fenerbahçe cephesi ise suskun kalıyor.
89 MAÇTA 46 GOL ATTI
Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunun başında transfer olan Fernandao, sarı-lacivertli takımda 89 maçta 46 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Sambacı, gol krallığına ulaştığı Bursaspor'da ise 67 karşılaşmada 38 gol-12 asistlik bir performans sergiledi.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:43
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ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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