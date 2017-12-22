 Fernandao satıldı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    satıldı

    <a href="/index/fernandao?id=28d66e18-5306-4e26-8e43-8b9051963da7" class="" rel="tag">Fernandao</a> satıldı

    Cruzeiro, 30 yaşındaki forvetin bonservisinin yüzde 75’ine sahip olacak, karşılığında sarı-lacivertli kulübe 1 milyon euro ödeyecek. Transfer 3 Ocak 2018’de resmileşecek.

    F.Bahçe, Van Persie ile birlikte gözden çıkardığı Fernandao'yu beklendiği gibi Cruzeiro'ya sattı. Brezilya basınında yer alan haberlerde anlaşmanın detaylarına yer verildi. Buna göre Cruzeiro, 'nun bonservis haklarının yüzde 75'ine sahip olacak ve bunun karşılığında Fenerbahçe'ye 1 milyon euro ödeyecek. Cruzerio'nun 'yla 2+1 yıllık sözleşme yapacağı, bonservisi için ödeyeceği peşinatı denkleştirir denkleştirmez işi resmiyete dökeceği belirtildi. Bu tarihin 3 Ocak 2018 olacağı kaydedildi.

    BAŞKAN PİRES'TEN AÇIKLAMA
    Geçen sezon geçirdiği ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan , bu sezon ligde sadece 27 dakika süre alırken, kupada Adana Demirspor'a karşı oynamış ve 2 gol kaydetmişti. Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, transferle ilgili yaptığı açıklamada fazla sır vermezken, "İkinci başkanımızı İtair Machado, Fernandao'yla ilgili detaylı inceleme yapıyor" demekle yetindi. Fenerbahçe cephesi ise suskun kalıyor.

    89 MAÇTA 46 GOL ATTI
    Fenerbahçe'ye 2015-16 sezonunun başında transfer olan , sarı-lacivertli takımda 89 maçta 46 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi. Sambacı, gol krallığına ulaştığı Bursaspor'da ise 67 karşılaşmada 38 gol-12 asistlik bir performans sergiledi.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:43
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