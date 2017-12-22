Fener dönemedi

THY Avrupa Ligi’nin son şampiyonu, Maccabi Fox deplasmanında maçı bir türlü çeviremedi. Vesely (18) ve Dixon’ın (12) çabaları da sarı-lacivertlilere yetmedi.

Fenerbahçe, 'Son Şampiyon' unvanıyla gittiği İsrail'de Maccabi Fox deplasmanından boynu bükük dönüyor: 73-82. Maçı kötü başlayan sarı-lacivertliler, ilk yedi dakikayı 15-2 geride geçtiler. Daha sonra toparlanan temsilcimiz, ilk çeyreği 24-15 yenik kapadı. Soyun odasına da 40-36 geride giren sarı-lacivertiler, farkı kapatamadı. Final periyoduna da 6 sayı (60-54) geride giren F.Bahçe Doğuş, 13. haftada 5. yenilgisini alarak parkeden ayrıldı: 73-82. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Jackson olurken, Fenerbahçe Doğuş adına Vesely 18 sayı üretti.



'SAKATLIKLAR YAKTI'

F.Bahçe koçu Obradovic, maçta üst üste gelen talihsizliklerin oyun düzenlerini bozduğunu belirterek, "Kalinic, uzun bir aradan sonra takıma dönmüştü. Onun sakatlanması tüm planlarımzıı bozdu. Bu maçı çevirmeyi çok istedik ama gücümüz yetmedi. Datome'nin da kaşının açılması bir talihsizlikti" diye konuştu.



