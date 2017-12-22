 Devre arası tatili 1 hafta – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Devre arası tatili 1 hafta

    Devre arası tatili 1 hafta
    Fenerbahçe'de devre arası tatili ve kamp programı belli oldu. 27 Aralık Çarşamba günü kupada son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'la mücadele edecek o lan Kanarya, karşılaşma sonrası devre arası tatiline çıkacak. Takım, bir haftalık tatil sonrası 4 Ocak Perşembe günü saat 09.30'da Antalya Belek'teki Kempinski Otel'de toplanacak ve devre arası kampını yapacak. 12 Ocak Cuma günü İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarını burada sürdürecek.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:45
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