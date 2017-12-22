Devre arası tatili 1 hafta

Fenerbahçe'de devre arası tatili ve kamp programı belli oldu. 27 Aralık Çarşamba günü kupada son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'la mücadele edecek o lan Kanarya, karşılaşma sonrası devre arası tatiline çıkacak. Takım, bir haftalık tatil sonrası 4 Ocak Perşembe günü saat 09.30'da Antalya Belek'teki Kempinski Otel'de toplanacak ve devre arası kampını yapacak. 12 Ocak Cuma günü İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıklarını burada sürdürecek.