 Aziz Yıldırım takımla Konya’ya gidiyor – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    takımla Konya’ya gidiyor

    <a href="/index/aziz_yildirim_385274772036?id=2032b88e-5e16-446b-935e-c32c7895e988" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> takımla Konya’ya gidiyor
    Fenerbahçe, idmanın ardından bugün Konya'ya gidecek. Kafilede bazı yöneticilerle birlikte 'ın da yer alacağı, başkanın burada çeşitli organizasyonlara katılacağı öğrenildi. Cezalı olduğu için maçları stattan izleyemeyen Yıldırım, son dönemde takımla deplasmanlara gelip uğur olsun diye maçları TV'den de izlemeyip İstanbul'a dönüyor.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:45
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