Aykut Kocaman Konyaspor’a karşı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon başında bulunduğu Konyaspor ile bu sezon ilk defa karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de ilk 11 çıkmazı
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Janssen, Alper ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra cezalı durumda olan Skrtel, Şener ve Neustadter'in yokluğunda Aykut Kocaman'ın defans hattında kuracağı kadro merak konusu. Son zamanlarda iyi bir ikili olan Skrtel ve Neustadter'in yokluğunda Kocaman'ın Mehmet Topal ve Luis Neto ikilisine şans vermesi beklenirken, Şener'in yerine ise sakatlıktan yeni kurtulan Isla'nın forma giymesi bekleniyor.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:28
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Galatasaray'da Terim'in mesaisi başlıyor
Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Aykut Kocaman Konyaspor’a karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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