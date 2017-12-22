 AA’nın yarışmasına Kocaman da oy verdi – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    AA’nın yarışmasına Kocaman da oy verdi

    AA’nın yarışmasına Kocaman da oy verdi
    , Anadolu Ajansı'nın (AA) 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı. Sarı-lacivertli hoca haber kategorisinde Amer Almohibany'nin 'Doğu Guta'da Bayram' başlıklı fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün 'Parçalı Ay Tutulması' fotoğrafına, spor kategorisinde ise Lukas Barth'ın B.Münih-R.Madrid (Geçen sezon Devler Ligi çeyrek finali) maçında çektiği fotoğrafa oy verdi.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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