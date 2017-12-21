 Ya Bursa ya eve! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Ya Bursa ya eve!

    Ya Bursa ya eve!
    DEVRE arasında takımdan ayrılması beklenen Jose için Bursaspor ile Cruzeiro yarışıyor. Cruzeiro Başkan Yardımcısı Machado, "Fernandao'yu Adana Demirspor maçında izledim. Çok iyi bir oyuncu. Bize gelirse çok gol atar" diyerek bu transferi çok istediklerini yineledi. Yönetim, en iyi teklifi getirene Jose'yi verecek.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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