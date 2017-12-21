 Takımın sessiz işçisi: JOSEF – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Takımın sessiz işçisi: JOSEF

    Takımın sessiz işçisi: JOSEF
    F.Bahçe'nin 2015 yazında Sao Paulo'dan 8 milyon euro'ya transfer ettiği Josef de Souza, istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Van Persie, Nani ve Kjaer ile birlikte kadroya katılan Brezilyalı ön libero, takımda oynamaya devam eden tek isim. Pereria ve Advocaat'ın ardından Aykut Kocaman'ın da vazgeçemediği 28 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısındaki 16 maçın 15'inde forma giymeyi başardı. 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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