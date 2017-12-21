 Kürekçilere 8 yeni tekne – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Kürekçilere 8 yeni tekne

    Kürekçilere 8 yeni tekne
    Fenerbahçe Kürek Şubesi'nin 8 yeni teknesi kayıkhaneye geldi. Empacher marka dünyanın en iyi yarış tekneleri olarak kabul edilen tekneler Almanya'da özel olarak 5 ayda üretildi. Kürek şubesi kaptanı Çağlar Özdemir, "Tam teknoloji yarış teknelerimiz karbon kevler malzeme ve yeni dirsek sistemleri ile donatılmıştır. Yeni teknelerimizin, kürekçilerimizin nice şampiyonluklarına vesile olmasını dileriz" dedi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:22
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