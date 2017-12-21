Kürekçilere 8 yeni tekne

Fenerbahçe Kürek Şubesi'nin 8 yeni teknesi kayıkhaneye geldi. Empacher marka dünyanın en iyi yarış tekneleri olarak kabul edilen tekneler Almanya'da özel olarak 5 ayda üretildi. Kürek şubesi kaptanı Çağlar Özdemir, "Tam teknoloji yarış teknelerimiz karbon kevler malzeme ve yeni dirsek sistemleri ile donatılmıştır. Yeni teknelerimizin, kürekçilerimizin nice şampiyonluklarına vesile olmasını dileriz" dedi.