İsmail de sakatlandı
Sarı-lacivertli takımda sol bek İsmail Köybaşı dün pas ve pres çalışması sırasında sakatlandı. Kasığındaki ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan oyuncunun durumu bugün belli olacak
TAKTİK PROVA YAPILDI
Daha sonra basına kapatılan antrenmanın son bölümünde futbolcuların Atiker Konyaspor maçına yönelik taktik ağırlıklı prova gerçekleştirdiği belirtildi.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
İsmail de sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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