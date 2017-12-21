İsmail de sakatlandı

Sarı-lacivertli takımda sol bek İsmail Köybaşı dün pas ve pres çalışması sırasında sakatlandı. Kasığındaki ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bırakan oyuncunun durumu bugün belli olacak

Fenerbahçe 1 günlük iznin ardından Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Köybaşı şoku yaşandı. Tecrübeli oyuncu, 3 grup halinde yapılan pas ve pres çalışması sırasında sakatlandı. Kasığında ağrı hisseden ve antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bırakan İsmail'in durumu bugün netleşecek.



TAKTİK PROVA YAPILDI

Daha sonra basına kapatılan antrenmanın son bölümünde futbolcuların Atiker Konyaspor maçına yönelik taktik ağırlıklı prova gerçekleştirdiği belirtildi.