İşin başı sağlık

Martin Skrtel, Noel öncesi 2017 yılını değerlendirdi. Slovak stoper ülke basınına yaptığı açıklamada, "2017'de hala sağlıklı olduğum için özellikle memnunum. Hayatımda bu benim için en önemli şey. Spor alanında ise en başarılı kariyer yılım değildi. Ama gelecek yıldan umutlarım fazla. Sonsuza kadar hatırlayacağım bir yıl olmadı" ifadelerini kullandı.