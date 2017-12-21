‘Gurmelik’ teklifi!

Son dönemde futbolu unutarak 'gurme'liğe soyunan Robin van Persie'ye 'yemek programı' teklifi geldiği iddia edildi. Uydudan yayın yapan özel bir TV kanalı tarafından yapılan teklifi Hollandalı yıldızın geri çevirdiği belirtildi. Robin bu sezon sadece 2 maçta 114 dakika oynarken, gol ve asist üretemedi. Devre arasında büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.