Fener'e süper solak: Gaitan
TYC Sports, Atletico’dan ayrılıp Boca Juniors’a dönmek isteyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin ciddi girişimler yaptığını ileri sürdü. “F.Bahçe’nin önereceği rakamlar herkesi memnun edebilir” denildi
İSPANYOLLAR DA GiDECEK DiYOR
Gaitan'ın Atletico ile yollarını ayıracağı İspanyol medyasında da dile getirilmeye başlandı. Devre arasında Diego Costa'yı kadrosuna katacak olan Atletico'nun forvet oyuncusunun ücretini karşılayabilmek için Gaitan'ı göndereceği yazıldı. Madrid ekibinin gelebilecek her teklife olumlu yaklaşacağı ilere sürüldü.
Piyasa değeri düştü
Geçen sezon başında 25 milyon euro gibir rakama Benfica'dan Atletico'ya geçen 29 yaşındaki solak futbolcu, kanatlar ve ofansif orta sahada görev yapıyor. İspanyol ekibine gelene kada piyasa değerini sürekli yükselten Gaitan, 1.5 senelik zaman zarfında ise 5 milyon euro değer kaybetti
Anahtar oyuncu
2 sezonda 28 asistiyle Benfica'yı üst üste lig şampiyonluğuna taşıyan Gaitan'ın, A.Madrid'e gidişine şaşırmıştım. Çünkü ondan daha büyük transfer bekliyordum. Arjantinli, kendisinden hücumdaki yaratıcılığını kenara bırakıp, sürekli defansif koşular yapmasını isteyen Simeone'den artık sıkıldı. Özellikle kapanan rakipler önünde dar alandaki kıvraklığı ve anahtar görevi üstlenen, oyun zekasıyla müthiş işlere imza atan Gaitan, kanatlarda özgürlük bulacağı her takıma mutlaka katkı verir. Kocaman; Valbuena, Soldado, Guiliano, Gaitan hattıyla bu sezonluk üretim sorununu halleder.
Mini yorum Barış Dinçarslan
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Fener'e süper solak: Gaitan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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