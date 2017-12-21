En çok Topal'ın golü izlendi

TURKCELL'in taraftar uygulaması Goller- Cepte'de haftanın en çok izlenen golü Mehmet Topal'ın golü oldu. Sarı-lacivertlileri Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin 238 kez takip edildi. Gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Karabükspor maçı oldu. İstanbul'daki maçın özeti, 77 bin 901 kez izlendi.