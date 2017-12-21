 En çok Topal'ın golü izlendi – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    En çok Topal'ın golü izlendi

    En çok Topal'ın golü izlendi
    TURKCELL'in taraftar uygulaması Goller- Cepte'de haftanın en çok izlenen golü Mehmet Topal'ın golü oldu. Sarı-lacivertlileri Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin 238 kez takip edildi. Gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Karabükspor maçı oldu. İstanbul'daki maçın özeti, 77 bin 901 kez izlendi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:16
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