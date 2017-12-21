Emenike geri dönüyor!

Olympiakos'ta forma giyen eski Fenerbahçeli Emenike, Yunanistan ekibinde de gözden çıkarıldı. Bu sezon sadece 9 maça çıkıp 4 gol atan Nijeryalı futbolcunun gönderilmek istendiği ve Süper Lig'den bazı takımların 30 yaşındaki forvetle ilgilendiği iddia edildi. Emenike'nin devre arasında tekrar Türkiye'ye döneceği ileri sürülüyor.