 Emenike geri dönüyor! – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Emenike geri dönüyor!

    Emenike geri dönüyor!
    Olympiakos'ta forma giyen eski Fenerbahçeli Emenike, Yunanistan ekibinde de gözden çıkarıldı. Bu sezon sadece 9 maça çıkıp 4 gol atan Nijeryalı futbolcunun gönderilmek istendiği ve Süper Lig'den bazı takımların 30 yaşındaki forvetle ilgilendiği iddia edildi. Emenike'nin devre arasında tekrar Türkiye'ye döneceği ileri sürülüyor.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:42
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