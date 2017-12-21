Defansta 3'lü formül
Favori tercih; stoperde Neto ile Topal’ın, sağ bekte Isla’nın oynaması. Bu durumda orta sahaya Ozan monte edilecek. Ancak; stoperde Josef, sağ bekte ise Dirar seçenekleri de masada
Favori olan tercihte stoperde Neto ile Mehmet Topal yer alacak. Şener'in yerine ise sağ bekte Isla oynayacak. Ön liberoda Topal'dan boşalan yere Ozan Tufan monte edilecek. Valbuena yine yedek soyunacak.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Defansta 3'lü formül haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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