Defansta 3'lü formül

Favori tercih; stoperde Neto ile Topal’ın, sağ bekte Isla’nın oynaması. Bu durumda orta sahaya Ozan monte edilecek. Ancak; stoperde Josef, sağ bekte ise Dirar seçenekleri de masada

Fenerbahçe'de gözler Atiker Konyaspor maçına çevrilirken, teknik heyet savunmadaki eksiklere çözüm arıyor. Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı'nın aynı anda sarı kart cezalısı olması ile sıkıntıya giren Aykut Kocaman, cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 3 formül üzerinde duruyor. İşte gündemdeki o seçenekler:



Favori olan tercihte stoperde Neto ile Mehmet Topal yer alacak. Şener'in yerine ise sağ bekte Isla oynayacak. Ön liberoda Topal'dan boşalan yere Ozan Tufan monte edilecek. Valbuena yine yedek soyunacak.